Медицинский портал «Медвестник» опубликовал информацию о том, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об «антипрививочниках».

По данным портала, ведомство будет требовать выявления граждан, которые активно распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса, а также участвуют в антипрививочной кампании.

Особое внимание, как говорится в материале, требуют обратить на врачей, которые являются противниками вакцинации. В СМИ также сообщили, что в течение трёх дней нужно отправлять письменные сообщения в Росздравнадзор о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов.

«Антипрививочников» предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.