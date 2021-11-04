Петербургский СКА сегодня, 4 ноября, сыграет против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча СКА — «Спартак» будет доступна на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

СКА в этом сезоне уже играл против «Спартака». Встреча прошла в Москве и завершилась сухой победой команды Валерия Брагина со счётом 2:0.

На данный момент СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с результатом в 38 очков, но в последнем туре команда уступила магнитогорскому «Металлургу».

«Спартак» проиграл в КХЛ последние три матча — дома уступил ХК «Сочи», а на выезде — ярославскому «Локомотиву» и череповецкой «Северстали».