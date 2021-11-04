Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев предложил сократить срок действия QR-кодов, которые выдаются после вакцинации.

Слова Токарева цитирует агентство ТАСС. По словам специалиста, сертификат о вакцинации рассчитан на один год, поскольку срок его действия рассчитывали на первичный, уханьский штамм коронавируса. Этот штамм не такой агрессивный и заразный по сравнению с дельта-штаммом, которым люди болеют сейчас.

По словам Токарева, антитела в организме человека сохраняются меньше года, поэтому и нужно сократить сроки действия QR-кодов.

Отметим, QR-код для переболевших коронавирусом действует в России полгода, для вакцинированных — один год.