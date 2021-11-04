Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю принял решение сняться с этапа серии Гран-при в Японии из-за травмы лодыжки.

Информация об этом появилась на японском портале Sponichi on Ice. Сообщается, что повреждение фигурист получил всего лишь из-за одного падения. Спортсмен пообещал, что постарается поскорее залечить травму и вернуться на лед.

Ранее Юдзуру Ханю рассказал о том, что будет пробовать на этапе Гран-при четверной аксель в соревновательной программе. Ранее этот прыжок не приземлял чисто никто.

Турнир NHK Trophy состоится в Токио с 12 по 14 ноября. Чуть ранее с соревнований в Японии снялся российский фигурист Даниил Самсонов — также по причине травмы.