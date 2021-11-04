Профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о том, как в России в ближайшее время могут появиться новые штаммы коронавируса.

В интервью радио Sputnik Бутенко отметил, что снижение заболеваемости будет, но могло быть и больше, если бы в нерабочие дни многие россияне не поехали в Турцию, Египет и другие страны.

По мнению Бутенко, жители России, путешествуя заграницу во время пандемии коронавируса, рискуют не только своим здоровьем, они могут стать и источником коронавируса. Подобное поведение людей Бутенко назвал головотяпством.

Бутенко подчеркнул. что туристы могут завести в страну абсолютно новые штаммы коронавируса в придачу к уже известным. «Потом над ними придётся ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — пояснил Бутенко.