Агент украинского защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий высказался о ситуации с продлением контракта своего клиента.

Слова специалиста цитирует портал РИА Новоси.

«Конечно, Ярослав ждет предложения от «Зенита», ему все нравится в клубе. Предложения на данный момент нет. Мы будем пытаться страховать футболиста и искать варианты для него», — отметил Шаблий, подчеркнув, тчо к Ракицкому сейчас многие проявляют интерес, поскольку футболист играет на хорошем уровне.

«Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените», — подчеркнул Шаблий.

Напомним, действующий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» заканчивается уже в июне 2022 года. Защитник выступает за «сине-бело-голубых» с зимы 2019 года, когда перешел из донецкого «Шахтера».