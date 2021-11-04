Стало известно, что разрешилась проблема с потерянным багажом российских фигуристов, которые возвращались в Москву после выступлений на этапе Гран-при в Канаде.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в сборной России по фигурному катанию.

«Ситуация разрешилась благополучно. Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка», — сообщили агентству.

Напомним, этап серии Гран-при в Канаде проходил с 28 по 31 октября, а возвращение спортсменов в Москву состоялось 2 ноября. Фигуристам пришлось лететь с двумя пересадками — в Торонто и в Париже, к встречающим они вышли без своих чемоданов. Багаж прибыл в столицу России с задержкой более чем в сутки.

На этапе Гран-при Канады россияне выиграли пять медалей — золото, серебро и бронзу принесли одиночницы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, бронза у Евгения Семененко в мужском одиночном, серебро у пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.