Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Тьягу Пинту высказался насчёт слухов об интересе к иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

Слова Пинту цитирует портал Sport24.

«Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги Чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк», — заявил Пинту.

Ранее в СМИ активно сообщали о том, что Азмуном заинтересованы в римском клубе. Интерес к покупке Азмуна, по данным прессы, проявляли сразу несколько итальянских клубов — «Наполи», «Лацио», «Интер», «Ювентус», также в списке был французский «Лион», леверкузенский «Байер», испанский «Вильярреал» и турецкий «Фенербахче».

В текущем сезоне Азмун сыграл 11 матчей за «Зенит» и забил 7 голов.