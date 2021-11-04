Умер заслуженный тренер России по биатлону, бывший наставник юношеской сборной России и тренер сборной ХМАО-Югра Николай Князев.

Информация об этом сообщается на официальном сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Тренер скончался на 65-м году жизни, причины его смерти в сообщении не уточнили. По данным издания «Алтайский спорт», Князев скончался в Барнауле из-за коронавируса, больше месяца проведя в реанимации.

В 2011 году Николай Князев возглавлял юношескую сборную России по биатлону, тогда в нее входили нынешние сборники, чемпионы мира Александр Логинов и Максим Цветков. В том же году в резервной команде он тренировал бронзового призера чемпионата мира Дмитрия Малышко.

В 2020-м году Князев работал в тренерском штабе резервной сборной России.