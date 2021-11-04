Стал известен предварительный контент российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Италии. Соревнования стартуют в Турине уже завтра, 5 ноября.

Заявки спортсменок появились на официальном сайте ISU.

Чемпионка мира Анна Щербакова заявила в короткой программе стандартный набор двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе спортсменка будет прыгать элемент ультра-си — четверной флип, во второй половине она вставила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Майя Хромых не заявила элементов ультра-си в короткую программу, а в произвольной собирается прыгать два четверных тулупа, один — в каскаде с двойным.

Софья Самодурова будет исполнять набор прыжков без элементов ультра-си.