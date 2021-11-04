Итальянская фигуристка, десятикратная чемпионка страны в танцах на льду Матильде Чичча высказала мнение о российских одиночницах, которые рано завершают карьеры из-за травм.

Слова спортсменки цитирует портал Inoprosport.

«Это слишком плохо для фигуристок. Короткие карьеры говорят о том, что их сильно эксплуатировали в техническом плане, к сожалению. Слишком сильно и слишком рано», — сказала Чичча.

Также фигуристка предположила, сможет ли Камила Валиева в будущем релизоваться после спорта. Чичча вспомнила о своем примере — в Италии после спортивной карьеры она начала тренерскую, а также работала на телевидении и в кино. «Также, к счастью, я была ещё и красивой, очень телегеничной девушкой, в дополнение к тому факту, что я очень общительный человек. Своей простотой мне удалось, к счастью, покорить публику», — сказала Чичча.