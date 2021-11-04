Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об исследовании по поводу расстройств пищевого поведения у подростков, которые занимаются лыжами или биатлоном.

Издание Dagbladet рассказывает, что по результатам опроса 300 старшеклассников-спортсменов в Норвегии 29 процентов девочек (16-19 лет) имеют различные нарушения пищевого поведения.

По словам Крамера, такие результаты удивительны, поэтому он и выступает против того, чтобы женщины бегали дистанции, аналогичные мужчинам.

«Если мы это сделаем и дистанция для женщин будет увеличина, то проблема только усугубится. Девушек с РПП станет еще больше. Такая проблема есть и в России, и в Германии», — сказал Крамер Dagbladet, подчеркнув, что данные о норвежских лыжницах и биатлонистках просто невероятны.