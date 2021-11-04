Российские фигуристы, которые будут выступать на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине, не будут соблюдать необходимый карантин по въезде в страну, а также самоизоляцию.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». Вместо этого каждые два дня спортсмены будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Для граждан России при въезде в Италию действует 10-дневный карантин.

Напомним, этапе серии Гран-при в Италии стартует уже завтра, 5 ноября, и продлится по 7 ноября. Италия принимает соревнования вместо Китая, которому не удалось организовать этап из-за сложности с логистикой и невозможностью соблюсти условия «пузыря».

Россию на Гран-при Италии будут представлять чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионы Европы Софья Самодурова и Дмитрий Алиев, победительница Budapest Trophy Майя Хромых и др.