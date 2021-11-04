Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева/Егор Базин выиграли соревнования в танцах на льду на турнире Volvo Open Cup в Риге.

Спортсмены оказались первыми как в коротком, так и в произвольном танце, набрав по сумме 185,61 балла. В произвольном танце они вновь показали постановку Experience, которую катали и в прошлом сезоне. К этому танцу фигуристы вернулись на этапе Кубка России в Сочи, на контрольных прокатах была другая постановка под Rain in your black eyes от Эцио Боссо.

Второе место заняла танцевальная пара из Венгрии. Мария Игнатьева и Даниил Шемко набрали 159,49 балла.

Третье место у представителей Азербайджана. Екатерина Кузнецова/Александр Колосовский набрали 138,32 балла, ворвавшись в тройку после произвольного танца.