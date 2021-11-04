В контрольно-дисциплинарном комитете РФС наказали петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ против московского «Динамо».

Игра состоялась 29 октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. До этого сектора на стадионе «Зенита» закрывали условно (после выявленных нарушений на матче со «Спартаком»), но нарушение повторилось, и наказание стало фактическим.

Согласно заявлению на официальном сайте РФС, «Зенит» оштрафовали на 80 тысяч рублей и запретили допуск зрителей на сектор D102 на один матч за скандирование ненормативной лексики. Следующую домашнюю игру «Зенит» проведёт с «Нижним Новгородом» в рамках 14-го тура РПЛ, игра запланирована на 19 ноября 2021 года.

За демонстрацию болельщиками несогласованного баннера «Зенит» был наказан только замечанием.