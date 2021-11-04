На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 5 ноября, состоятся выступления девушек-одиночниц с короткими программами.

Старт выступлений спортсменок назначен на 17:00 по московскому времени. Соревнования принимает Турин вместо отказавшегося от этапа Гран-при Китая.

Сборную России на этом соревновании представляют чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова и призер финала Кубка России, победительница Budapest Trophy Майя Хромых.

Уже известен приблизительный контент фигуристок: к примеру, в заявке на произвольную программу Анны Щербаковой стоит один четверной флип, а в заявке Майи Хромых — два четверных тулупа.