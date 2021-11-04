Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о том, что он решил вернуться к старым настройкам винтовки, которые использовал в сезоне-2018/19.

В интервью NRK Бё отметил, что в последние два года он пробовал разные варианты и иногда пришлось терпеть неудачу.

«Не знаю, насколько сейчас все близко к идеалу, но работает достаточно хорошо», – сказал Бё, добавив, что он часто вносил изменения, не обращаясь перед этим к тренеру, поскольку сначала ему нужно было проверить, как это все работает.

«Если сейчас меня все будет устраивать, то я обещаю себе никогда больше ничего не резать и не завинчивать на винтовке. В этом случае я ничего не буду менять до конца карьеры», – сказал Йоханнес Бё.