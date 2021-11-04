Официальный аккаунт тренерского штаба группы Этери Тутберидзе опубликовал непонятный мем в своём «Инстаграме».

На картинке нарисованы бабушка и девочка в автобусе. «Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте», — гласит подпись к картинке.

Возможно, это реакция штаба на обсуждения предложения добавлять фигуристкам дополнительные баллы за их возраст. В частности, за такое предложение высказались Александр Жулин и Татьяна Тарасова, которые считают, что это будет мотивировать фигуристок продолжать их карьеру.

Напомним, ранее стало известно, с каким контентом будут выступать фигуристки Этери Тутберидзе на этапе Гран-при в Италии. Анна Щербакова будет прыгать четверной флип, а Майя Хромых — два четверных тулупа.