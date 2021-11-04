Российская актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой, а также оценила внешность Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В интервью порталу Sport24 актриса отметила, что у Туктамышевой получились прекрасные фотографии и она молодец, что демонстрирует свою природную красоту.

«Уверена, фанаты, как и я, получили наслаждение при просмотре. В жанре для взрослых внешние данные — это половина от успеха, однако эту половину она может себе гарантировать», — сказала Ева.

По словам актрисы, фигурное катание ее завораживает, а эстетика исполняемых элементов приводит в восторг. «Фанатам рекомендую не спорить, они обе очень симпатичные девушки», — сказала Эльфи в ответ на вопрос о Загитовой и Медведевой.