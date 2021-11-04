Российские фигуристки получили стартовые номера в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Италии.

Соревнования будут проходить в Турине с 5 по 7 ноября. Короткая программа у женщин стартует завтра, 5 ноября, в 17:00 по мск.

Майя Хромых попала в первую разминку, она будет выступать под 4-м стартовым номером и выйдет на лед в 17:26 по московскому времени.

Во вторую разминку попали две другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Софья Самодурова. Чемпионка Европы Софья Самодурова будет открывать сильнейшую разминку, ей достался 7-й стартовый номер (17:53 по мск). Чемпионка мира Анна Щербакова будет закрывать выступления в короткой программе, ей достался 12-й стартовый номер, она выйдет на лед в 18:24 по московскому времени.