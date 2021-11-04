На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии сегодня, 5 ноября, состоится выступление мужчин-одиночников с короткими программами.

Начало выступлений назначено на 22:20 по московскому времени.

Россию на этом этапе будут представлять три одиночника: Михаил Коляда, Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев. Коляда и Гуменник попали в первую разминку, Алиев — во вторую.

Коляда получил пятый стартовый номер, он выйдет на лёд в 22:52 по московскому времени. Сразу следом, в 22:59 по мск, на лёд выйдет Гуменник. Дмитрий Алиев, действующий чемпион Европы, получил 10-й стартовый номер, он выступит четвертым по счету в сильнейшей разминке.

На предыдущем этапе Гран-при в Канаде бронзовую медаль выиграл российский одиночник Евгений Семененко.