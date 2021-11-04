Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии здоровья футболиста. Хавбек был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Александр находится в отличных физических кондициях. Он готов провести два матча по 90 минут за сборную, — цитирует «Спорт-Экспресс» Клюева. — Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе, травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все сто процентов».

Головин травмировал пах в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:0), после чего пропустил две игры национальной команды в октябре, против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

В ноябре сборная России проведёт решающие матчи группового турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).