На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине сегодня, 5 ноября, выступят танцевальные пары со своими ритм-танцами.

Начало выступлений танцоров назначено на 19:00 по московскому времени.

Россию на этих соревнованиях представляют серебряные и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Они попали во вторую, сильнейшую разминку, и выступят под 9-м, предпоследним стартовым номером. Время выхода на лед — 20:05 мск.

Перед российской парой на лед выйдут французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Закрывать короткую программу будут действующие серебряные призеры чемпионата мира Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США.