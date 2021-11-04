Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим российским специалистом на данный момент.

«Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сёмина. — У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал».

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством петербуржцы выиграли три чемпионата России подряд и лидируют в нынешнем сезоне с 5-очковым отрывом от соперников. Также сине-бело-голубые под его руководством выиграли Кубок и два Суперкубка России. В 2019 и 2020 году РФС признавал Семака лучшим тренером года.