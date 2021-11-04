Главный тренер «Аль-Садда» Хави в ближайшие дни возглавит свой бывший клуб «Барселону», сообщает Diario Sport. Отмечается, что делегация каталонцев провела успешные переговоры с представителями «Аль-Садда» и договорилась о компенсации за досрочное расторжение контракта со специалистом.

Официально о назначении Хави объявят в пятницу.

Пост главного тренера «Барселоны» остаётся вакантным после отставки Рональда Кумана 28 октября 2021 года. Сейчас командой временно руководит наставник «Барселоны Б» Серхи Бэрхэуан.

Хави — воспитанник «Барселоны» и провёл в её составе большую часть профессиональной карьеры — с 1998 по 2015 год. После этого он перешёл в «Аль-Садд», где завершил выступления в 2019 году и был назначен на пост главного тренера. С «Аль-Саддом» Хави выиграл чемпионат и два Кубка принца Катара, а также два Кубка эмира Катара.