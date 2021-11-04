Американский учёный Питер Глейк в климатическом подкасте Yahoo! News рассказал о грядущей глобальной катастрофе. По его словам, глобальное потепление наносит серьёзный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать серьёзную засуху.

По словам Глейка, повышение температуры увеличивает потребление водных ресурсов.

Он отметил, что жидкость в резервуарах начинает испаряться быстрее, а для орошения сельскохозяейственных культур требуется всё больше воды. Также учёный раскритиковал политиков, которые долго игнорировали предупреждения учёных о глобальном потеплении.

В декабре 2015 года более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, предполагающее комплекс мер по смягчению глобального потепления.