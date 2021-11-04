Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о состоянии здоровья защитника Дугласа Сантоса и полузащитников Далера Кузяева и Магомеда Оздоева. Оздоев получил травму в начале матча первого тура против «Химок» ещё 24 июля и с тех пор не появлялся на поле. Дуглас Сантос получил повреждение 24 октября в игре против «Спартака» (7:1). Кузяев не выходит на поле из-за травмы с 20 октября.

«Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться — выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матчи сборных. Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная. То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 7 ноября против «Урала». После неё в РПЛ будет двухнедельный перерыв на матчи сборных.