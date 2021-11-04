Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк может пропустить матч 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала». Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак. При этом специалист отметил, что повреждение голкипера не носит серьёзный характер.

«Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного», — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака.

В матче с «Уралом» точно не примут участия травмированные защитник Дуглас Сантос и полузащитники Магомед Оздоев и Далер Кузяев.

30-летний Крицюк перешёл в «Зенит» этим летом из португальского «Жил Висенте» и на данный момент провёл в составе сине-бело-голубых семь матчей в чемпионате России и четыре — в Лиге чемпионов. В начале сезона ворота «Зенита» защищал Михаил Кержаков.

Матч «Урал» — «Зенит» пройдёт в Екатеринбурге 7 ноября. После 13 туров петербуржцы с 29 очками лидируют в таблице РПЛ, а «Урал» с 10 баллами, напротив, идёт последним.