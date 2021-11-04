Тренер Александр Жулин прокомментировал свои слова по поводу надбавок баллов за возраст в фигурном катании. Специалист ранее высказался, что фигуристкам надо добавлять баллы за возраст, поскольку во взрослом возрасте сложнее показывать те же результаты, что и в юном. Слова Жулина вызвали большой резонанс среди фанатов, специалиста, в частности, обвиняли поклонники тренера Этери Тутберидзе, славящейся своими юными воспитанницами.

«Я имел в виду не лично Лизу Туктамышеву, а таких спортсменок как Эшли Вагнер, Каролина Костнер и иже с ними. Неужели людям бы не хотелось видеть фигуристок такого уровня? — цитирует «Чемпионат» Жулина. — Если рассмотреть это по-серьёзному, а не когда какие-то оголтелые фанаты будут кричать, что Жулин против Щербаковой и Загитовой, а только за Туктамышеву — это ведь неправда, то в идее есть логика. Если ISU воспримет и рассмотрит это всерьёз, то можно добавлять не балл, а половину — какое-то рациональное зерно в этом, безусловно, есть».

В контрольных прокатах сборной России перед стартом нынешнего сезона приняли участие фигуристки, в основном не достигшие даже 20-летнего возраста. Единственное исключение — 24-летняя Елизавета Туктамышева. Возраст остальных варьировался от 15 до 19 лет.