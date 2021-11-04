Российская спортсменка Светлана Чимрова прокомментировала победу на чемпионате Европы по плаванию по короткой воде в Казани. Она финишировала первой на дистанции 200 метров баттерфляем со временем 2.04,97.

Второе место заняла датская пловчиха Хелена Бах. Она уступила россиянке 0,05 секунды. В тройку призеров также вошла Иллария Бьянки из Италии с результатом 2.05,43.

«По дистанции казалось, что я чуть засуетилась на первой части. Увидела, что соперницы начали очень быстро. Я плыла и думала: «Вас не хватит, я догоню вас все равно». Третий полтинник получился, а четвертый – не дожала», – рассказала Чимрова в разговоре с журналистами после заплыва.

Спортсменка добавила, что конкуренция была высокой, но она не довольна своим результатом. Лучшие результаты Чимрова показывала в сентябре на соревнованиях Международной лиги плавания (ISL).

Напомним, чемпионат Европы по плаванию по короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. На третий день турнира команда России лидирует в медальном зачете.