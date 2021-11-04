Российские участницы этапа «Гран-при» в Турине провели тренировки произвольных программ. В соревнованиях примут участие Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

Щербакова упала с четверного лутца, чисто исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Хромых дважды упала с четверных тулупов, чисто исполнила каскад тройной сальхов + тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и каскад тройной лутц + ойлер + двойной сальхов, а на тройном флипе допустила степ-аут.

Софья Самодурова откатала программу без прыжков.

5 ноября девушки покажут короткие программы, 6 ноября — произвольные программы. Оба соревнования стартуют в 17:00 по московскому времени.