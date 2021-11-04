Завершился второй период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Спартаком». Счёт на 18-й минуте открыл Михаил Воробьёв с передачи Артёма Швец-Рогового. Во втором периоде команды обошлись без забитых голов.

Всего за два периода СКА в два раза перебросал «Спартак» — 42 броска против 20 и 18 против 8 в створ.

Валерий Брагин выпустил на игру следующий состав: Юханссон (Самонов); Фантенберг — Кирсанов, Марченко — Кемппайнен — Швец-Роговой; Робинсон, Лехтонен, Гусев — Воробьёв — Волков; Пыленков — Фальковский, Тимкин — Моисеев — Цицюра; Смирнов, Хуснутдинов — Галимов, Морозов, Кетов.

СКА после 25 матчей занимает первое место в Западной конференции с 38 очками. Столько же очков у «Йокерита», финская команда отстаёт по дополнительным показателям. «Спартак» занимает восьмую строчку на «Западе» с 27 очками.

В этом сезоне клубы уже один раз встречались. Поединок в Москве СКА выиграл со счётом 2:0.