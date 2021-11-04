Стало известно расписание матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею-2021/22. Опубликовано оно на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Молодёжная сборная России под руководством Олега Браташа сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.

Расписание матчей российской команды выглядит следующим образом:

27 декабря, 00:30. Россия — Швеция

28 декабря, 00:30. Россия — Швейцария

30 декабря, 00:30. Словакия — Россия

1 января, 05:30. США — Россия

Везде указано московское время.

Молодёжный ЧМ пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. На предыдущем турнире Россия заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу.