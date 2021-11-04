Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам четвёртого тура группового раунда турнира.

Форвард «Баварии» оформил хет-трик и отдал голевой пас в матче с «Бенфикой» (5:2). Для него эта игра стала сотой в главном еврокубке, а количество мячей в турнире он довёл до 81.

Левандовски быстрее всех достиг отметки в 80 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси, который забил 80-й мяч в своей 102-й игре.

Помимо Левандовски, на звание игрока недели претендовали нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (дубль в матче с «Аталантой», 2:2), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (дубль и голевой пас в матче с «Зенитом», 4:2) и полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш (дубль в матче с «Бешикташем», 4:0).