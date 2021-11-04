«Спартак» обыграл СКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1. Счёт на 18-й минуте открыл форвард армейцев Михаил Воробьёв с передачи Артёма Швец-Рогового. Во втором периоде команды обошлись без забитых голов.

В третьем периоде Андрей Локтионов на 32-й минуте сравнял счёт с передач Дмитрия Кугрышева и Дмитрия Вишневского.

Победный бросок красно-белые нанесли в овертайме на 63-й минуте — отличился Александр Хохлачёв с передачи Локтионова.

Валерий Брагин выпустил на игру следующий состав: Юханссон (Самонов); Фантенберг — Кирсанов, Марченко — Кемппайнен — Швец-Роговой; Робинсон, Лехтонен, Гусев — Воробьёв — Волков; Пыленков — Фальковский, Тимкин — Моисеев — Цицюра; Смирнов, Хуснутдинов — Галимов, Морозов, Кетов.

СКА после 26 матчей занимает первое место в Западной конференции с 38 очками. Столько же очков у «Йокерита», финская команда отстаёт по дополнительным показателям. «Спартак» занимает восьмую строчку на «Западе» с 27 очками после 26 игр.