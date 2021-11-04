4 ноября состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА в овертайме уступил московскому «Спартаку» 1:2.

В центральной игре дня «Локомотив» обыграл магнитогорский «Металлург» 3:2. К середине второго периода «Локо» повёл 3:0. Голами отметились Артём Анисимов (19-я минута), Рид Буше (24-я) и Александр Полунин (27-я). «Магнитка» смогла сократить отставание от минимума. Семён Кошелев на 32-й минуте забросил первую шайбу команды, а Денис Зернов на 44-й — вторую.

В таблице Западной конференции «Локо» занимает шестое место с 30 очками в 26 матчах. «Металлург» лидирует на «Востоке» с 46 очками в 26 играх.

«Ак Барс» уступил на своём льду «Сибири» 0:2. Голами отметились Михал Чайковски (36-я минута) и Олег Ли (59-я). Казанцы занимают в таблице Восточной конференции четвёртое месо с 34 очками, «Сибирь» идёт седьмой с 23 очками.

«Северсталь» одержала волевую победу над «Автомобилистом» — 3:2. Екатеринбуржец Шейн Принц открыл счёт на 9-й минуте. Игорь Гераськин на 17-й забросил ответную шайбу. Во втором периоде «Северсталь» забила ещё дважды — отличились Кирилл Пилипенко (32-я) и Владислав Кодола (37-я). Принц на 42-й оформил дубль, но «Автомобилист» все равно уступил.

Ещё в одной игре «Торпедо» всухую победило минское «Динамо» — 4:0. Хет-трик оформил Иван Чехович (9-я, 44-я и 55-я минуты), ещё одну шайбу забросил Дамир Жафяров (24-я).