Форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину грозит дисквалификация за скрытую положительную допинг-пробу, утверждает «Чемпионат». По данным источника, проба за 2013 год дала положительный результат на тестостерон.

Нападающему грозит дисквалификация сроком на четыре года.

ВАДА уже уведомило о пробе Ничушкина Российское антидопинговое агентство.

В 2013 году Ничушкин защищал цвета «Трактора» и «Далласа» и принял участие в юниорском чемпионате мира-2013.

Скорее всего, допинг у Ничушкина был обнаружен после перепроверки переданных в ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год.

Стоит отметить, что НХЛ не подчиняется кодексу ВАДА, и Ничушкин, вероятно, избежит дисквалификации в лиге, однако возможное отстранение скажется на его перспективах участия в матчах сборной России, в том числе на Олимпиаде-2022.