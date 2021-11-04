Народный артист РСФСР, знаменитый болельщик «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу нападающего команды Артёма Дзюбы и его ситуации со сборной России. Форвард находится в давнем конфликте с наставником национальной команды Валерием Карпиным и ещё ни разу не вызывался в сборную при этом специалисте.

«Семак правильно использует Дзюбу. Сергей Богданович поступает более разумно, чем Карпин», — цитирует «Спорт-Экспресс» Боярского.

Дзюба был включён в расширенный список сборной России на октябрьские игры, однако сам отказался от вызова, мотивируя это плохой формой. В список на ноябрьские матчи он не попал, по словам Карпина, это связано с тем, что форвард не выходит в стартовом составе «Зенита».

В ноябре сборная России проведёт решающие матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).