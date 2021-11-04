В Стамбуле стартовал матч группового турнира Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Неф», судит её швейцарец Сандро Шарер.

Наставник «Локо» Маркус Гиздоль выпустил на игру следующий состав: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека Бека, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович.

В предыдущей встрече «Галатасарай» одержал победу в Москве со счетом 1:0.

После трёх туров «Локомотив» занимает последнее место в таблице группы с одним очком. «Галатасарай» лидирует, имея в активе 7 баллов. Первые два места группы выйдут в плей-офф Лиги Европы, а третье сыграет в Лиге конференций.