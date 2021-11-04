Конкур будет исключён из программы современного пятиборья к Олимпиаде-2028, сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Данное решение было принято после инцидента на Играх-2020 в Токио, когда немецкий тренер ударил лошадь за то, что та отказалась перепрыгнуть через препятствие.

В пресс-службе отметили, что жизнь в олимпийском движении быстрое меняется, и решение было принято быстро, прислушавшись к ряду рекомендаций комиссии по инновациям UIPM.

Замена дисциплины будет реализована к Олимпиаде-2028, а новый формат будет представлен после Игр-2024 в Париже.

На данный момент в программу современного пятиборья, помимо конкура, входят фехтование, плавание и лазер-ран (забег с огневыми рубежами).