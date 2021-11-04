Сборная России по пляжному футболу заняла первое место в группе B группового турнира Межконтинентального кубка-2021. В заключительной игре группового раунда подопечные Михаила Лихачёва одолели Иран со счётом 4:3. Обе команды досрочно обеспечили себе место в полуфинале, выиграв два стартовых матча. Россияне одолели Японию (7:6 д.в.) и Парагвай (8:7), Иран обыграл парагавйцев 8:6 и японцев 6:1.

Игра России и Ирана определяла только победителя группы.

Голами у России отметились Станислав Кошарный, Антон Шкарин, Андрей Котенев и Юрий Крашенинников. Голы у Ирана забили Амир Акбари, Мохаммад МОради и Мохаммад Ахмадзаде.

Россия в полуфинале сыграет с Португалией, которая стала второй в группе A. Иран сыграет с Сенегалом.