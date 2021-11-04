Сборная России одержала победу в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по короткой воде. Национальная команда, в составе которой выступали Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова, также установила новый рекорд страны 1.44,19.

Россиянки опередили сборную Швеции, чей результат составил 1.44,32. Третьими стали итальянки, проигравшие победительницам 0,27 секунды.

«Рады, что установили новый рекорд России. Довольны первым местом. Эта эстафета для меня была показателем того, как я готова к личному полтиннику. Хотелось бы там попасть в призы, так как на стометровке я стала четвертой, не хватило 0,4 секунды», – рассказала участница эстафеты Ника Годун в беседе с журналистами.

Спортсменка добавила, что будет делать акцент на коротких дистанциях в брассе. Отбор на чемпионат мира она планирует проходить на 50 и 100 метров.

Напомним, чемпионат Европы по короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Сборная России по итогам третьего дня турнира занимает первое место в медальном зачете.