Издание Sportico, специализирующееся на бизнесе в спорте, опубликовало десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. В исследование вошли все доходы атлетов, включая не только зарплату, но и различные призовые и рекламные контракты вплоть до 1 июня 2021 года.

Первое место в истории занял шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. Прославленный баскетболист заработал 2,62 миллиарда долларов.

Второе место занял американский гольфист Тайгер Вудс с заработком 2,1 миллиарда. Тройку замкнул ещё один представитель гольфа из США Арнольд Палмер, заработавший 1,5 миллиарда. Он самый старый представитель первой десятки — его карьера началсь в 1954 году.

Четвёртое место занял третий американский гольфист в рейтинге Джек Никлаус (1,38 миллиарда).

На пятой строчке расположился первый неамериканец и первый представитель футбола — португалец Криштиану Роналду, заработавший 1,24 миллиарда.

Шестым стал непобедимый американский боксёр Флойд Мейвезер (1,2 миллиарда). Седьмое место занял ещё один представитель баскетбола — американец Леброн Джеймс (1,17 миллиарда).

На восьмой строчке оказался аргентинский футболист Лионель Месси (1,14 миллиарда).

Девятым стал семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер (1,13 миллиарда), а десятым — теннисист из Швейцарии Роджер Федерер (1,12 миллиарда).

В топ-25, помимо Месси и Роналду, вошёл ещё один футболист — бразилец Неймар, занявший 21-е место (615 млн).