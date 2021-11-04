Появились первые подробности допингового дела нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина. Как сообщает «Спорт-Экспресс», положительный результат показала проба, которую взяли во время юниорского чемпионата мира в Сочи-2013. При этом пробу брали офицеры ИИХФ, а не представители РУСАДА.

Ранее в СМИ появилась информация, что при перепроверке пробы Ничушкина обнаружены следы препарата тестостерона.

Ничушкину грозит дисквалификация сроком до четырёх лет.

В 2013 году Ничушкин защищал цвета «Трактора» и «Далласа» и принял участие в юниорском чемпионате мира-2013.

Скорее всего, допинг у Ничушкина был обнаружен после перепроверки переданных в ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 год.

Стоит отметить, что НХЛ не подчиняется кодексу ВАДА, и Ничушкин, вероятно, избежит дисквалификации в лиге, однако возможное отстранение скажется на его перспективах участия в матчах сборной России, в том числе на Олимпиаде-2022.