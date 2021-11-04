ЦСКА уступил «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 82:91. Подопечные Саши Джорджевича уступили в третьей игре подряд. До этого армейцы проиграли АСВЕЛ (68:70) и «Монако» (80:97).

Счёт по четвертям — 21:25, 23:24, 18:20, 20:22 в пользу стамбульцев.

Самым результативным игроком встречи стал армеец Уилл Клайберн, набравший 24 очка. Кроме него, десять очков выбили Дэниэл Хэккетт (15) и Торнике Шенгелия (10).

У «Фенербахче» самым результативным стал бывший баскетболист «Фенербахче» Нандо Де Коло, набравший 18 очков. На счету Яна Веселы 17 очков, у Дэвина Букера и Марко Гудурича — по 13, у Мариала Шайока — 12.

После 8 матчей ЦСКА идёт девятым в таблице Евролиги с 4 победами и 4 поражениями.