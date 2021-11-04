Российский боксёр Савелий Садома завоевал бронзовую награду чемпионата мира в весовой категории до 80 кг.

В поединке 1/2 финала Садома уступил белорусу Алексею Алфёрову. В финале Алфёров встретится с победителем боя между представителем США Робби Гонсалесом и сербом Владимиром Мирончиковым.

23-летний Садома — чемпион России. Соревнования проходят в столице Сербии Белграде.

Ранее бронзовую награду завоевал россиянин Ахтем Закиров в весовой категории до 51 кг.

ЧМ по боксу проходит с 25 октября по 6 ноября.