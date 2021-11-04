«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:1. Счёт открыл игрок турецкого клуба Софьян Фегули на 43-й минуте. На 73-й Франсуа Камано забил ответный мяч.

«Локо» играл в следующем составе: Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека Бека (Мурило, 85), Рыбчинский (Камано, 65), Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).

«Локомотив» остался последним в группе E с 2 очками. На счету «Галатасарая» 8 очков и первая строчка в таблице. У «Лацио» — 4 очка, у «Марселя» — 3, эти команды проведут свой матч сегодня позднее.