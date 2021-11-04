Александр Соболев в матче с "Лестером". Фото: ФК "Спартак"

Александр Соболев в матче с "Лестером". Фото: ФК "Спартак"

В Англии стартовал матч четвёртого тура группового турнира Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком». Команды выпустили на поле следующие составы:

«Лестер»: Шмейхель — Кастань, Амарте, Эванс, Сеюнджю, Бертран — Сумаре, Перес, Тилеманс — Ихеаначо, Дака.

«Спартак»: Селихов — Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон — Литвинов, Зобнин, Игнатов — Мозес, Соболев, Промес.

В первом круге «Лестер» обыграл «Спартак» 4:3, причем все четыре мяча провёл Патсон Дака.

«Спартак» после трёх туров занимает последнее место в таблице с 3 очками. У «Лестера» четыре очка и предпоследняя строчка. У «Легии» 6 очков, у «Наполи» — 7. Поляки и итальянцы уже провели свой матч 4-го тура, «Наполи» выиграл на выезде 4:1.