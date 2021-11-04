«Монако» и ПСВ сыграли вничью в четвёртом туре матча группового турнира Лиги Европы — 0:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле после перерыва, заменив Рубена Агилара.

Для Головина эта игра стала второй после травмы, которую он получил 3 октября в игре с «Бордо» (3:0).

Из-за повреждения Головин пропустил октябрьские матчи сборной России. Он был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

После четырёх туров «Монако» занимает первое место в группе B с 8 очками (2 победы, 2 поражения). Вторым идёт «Реал Сосьедад» с 6 очками, У ПСВ 5 баллов, у австрийского «Штурма» — 1.