Известный комментатор Дмитрий Губерниев в резкой форме прокомментировал новость о положительной допинг-пробе у хоккеиста «Колорадо» Валерия Ничушкина. По данным СМИ, его проба 2013 года показала положительный результат на тестостерон, но данные об этом скрыли.

» Единственное, если это правда, хочу у него спросить — а нахрена он это делал? Зачем он принимал тестостерон? — цитирует sport24 Губерниева. — В хоккей стал лучше играть из-за этого? Были проблемы с физподготовкой, что ли? Или, может, у него не стоял? На хоккей, например».

Также комментатор добавил, что не считает потерей игрока, который попался на допинге.

Ничушкину, который в 2013 году выступал за «Трактор» и «Даллас», грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

Стоит отметить, что НХЛ не подчиняется кодексу ВАДА, и Ничушкин, вероятно, избежит дисквалификации в лиге, однако возможное отстранение скажется на его перспективах участия в матчах сборной России, в том числе на Олимпиаде-2022.